Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/namov-2084952152.html
За что Сталин присвоил капитану сразу звание генерал-майора
За что Сталин присвоил капитану сразу звание генерал-майора
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003448057_0:233:2560:1673_1920x0_80_0_0_ffd2cbbdd32092835b6cb41ec1be6bee.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003448057_0:64:2560:1984_1920x0_80_0_0_3fc689b372cefc9b00a8227226cbfe9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

За что Сталин присвоил капитану сразу звание генерал-майора

© РИА Новости | Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в рабочем кабинете
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В апреле 1943 года произошел уникальный случай в военной истории: капитану Михаилу Наумову было присвоено звание генерал-майора. Произошло это по личному распоряжению Сталина.
Чем же советский офицер заслужил столь стремительный карьерный взлет?

Получил испорченную винтовку

Будущий герой родился 3 октября 1908 года в деревне Большая Соснова (сейчас это Большесосновский район Пермского края) в крестьянской семье.
В 1930 году его призвали на действительную военную службу и направили в войска ОГПУ. На гражданку парень уже не вернулся, решив связать свою жизнь с армией.
Начало Великой Отечественной войны ставший капитаном Михаил Наумов встретил на границе в Карпатах.
Прикрывал отступление стрелкового корпуса, затем попал в окружение. Пробираясь к линии фронта, переплыл реки Днестр и Днепр и только 28 января 1942 года вместе с сержантом Николаем Баранниковым вышел на партизан Сумской области.
В "Червонном отряде" к офицеру-пограничнику в первое время отнеслись с недоверием и выдали порченую винтовку — без мушки. Но уже в первом бою с полицией в селе Марчихина Буда Наумов прекрасно себя проявил: ликвидировал командира полицаев и разгромил гарнизон.

Рейд по тылам гитлеровцев

Вскоре под началом Михаила Ивановича в районе Хинельских лесов Брянской области уже сражалась отдельная партизанская группа из 250 бойцов.
А в октябре 1942 года украинский штаб партизанского движения назначил Михаила Наумова начальником штаба всех партизанских отрядов Сумской области.
В феврале 1943 года Михаил Наумов предпринял беспрецедентный партизанский рейд по тылам гитлеровских войск.
© Public domain Михаил Наумов
Михаил Наумов - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Public domain
Михаил Наумов
Партизаны на лошадях и тачанках 65 дней шли по маршруту от Курской области в Пинскую область Белорусской ССР.
За каких-то два месяца партизанам Наумова удалось пройти 2379 километров, нанеся колоссальный урон противнику.
Соединение за сутки проходило по 50-80 километров, разрушая логистику врага и освобождая пленных. В местечке Ворожба были освобождены сразу две тысячи военнопленных красноармейцев. В Мезеновке уничтожен штаб 21-го венгерского полка и комендантский взвод, освобождены из тюрьмы 28 смертников, уже вырывших для себя общую могилу.
В селе Сенном был ликвидирован немецкий охранный батальон. В районе села Гребенниковка пущены под откос два воинских эшелона.

Прошел мимо ставки Гитлера

Немцы сформировали карательный отряд с танками, бронемашинами и звеном бомбардировщиков для преследования партизанского соединения.
Главный бой пришлось принять 14 марта у городка Станиславова, где немцы едва не захватили партизанский штаб.
"Положение спас автоматчик комендантского взвода товарищ Ильин, который по моему приказу выломал раму окна злополучной хаты и, войдя в нее, расстрелял из автомата и забросал гранатами скопившихся за хатой немцев и этим дал возможность КП оторваться от хаты и уйти в лес, прикрываясь дымовой завесой горящих построек", — вспоминал Наумов.
В Винницкой области Наумов, сам того не зная, двинулся по маршруту мимо секретной ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово".
Информация о появлении партизан в окрестностях ставки фюрера вызвала настоящую панику в Берлине.

"Капитан… Нет, не годится"

Об итогах рейда было доложено Иосифу Сталину. Вождь, узнав, что рейдом командовал обычный капитан-пограничник, заметил: "Капитан… Нет, не годится — генерал".
Девятого апреля 1943 года Михаилу Наумову было присвоено звание генерал-майора: 34-летний герой стал одним из самых молодых генералов Красной армии.
В июле 1943 года соединением генерал-майора Наумова был совершен второй рейд по тылам противника, а зимой/весной 1944 года — третий.
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / 80-361-0565 Baykove (cropped) Могила Михаила Наумова
Могила Михаила Наумова - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / 80-361-0565 Baykove (cropped)
Могила Михаила Наумова

Чуть не "довел до кондрашки" Верховный Совет УССР

После войны Михаил Наумов вернулся в систему МВД СССР.
С марта 1953 года он служил в должности начальника Управления внутренних войск МВД Украинской ССР.
Героическое партизанское прошлое сделало Михаила Ивановича Наумова человеком жестким и принципиальным.
"Отец не испытывал особого пиетета к власть имущим. У него были хорошие деловые отношения с Никитой Сергеевичем Хрущевым, которого он знал еще с войны. А вообще, элиту он не любил. Часто называл партийных и государственных деятелей снобами, отгородившимися от народа голубыми заборами. Последнюю фразу он однажды бросил с трибуны сессии Верховного Совета УССР, депутатом которого был. Всех чуть кондрашка не хватила", — вспоминала в интервью дочь генерала Наумова Галина Михайловна.
В феврале 1974 года, на 66-м году жизни, Михаил Иванович Наумов скончался. Его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала