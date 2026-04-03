За что Сталин присвоил капитану сразу звание генерал-майора

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В апреле 1943 года произошел уникальный случай в военной истории: капитану Михаилу Наумову было присвоено звание генерал-майора. Произошло это по личному распоряжению Сталина.

Чем же советский офицер заслужил столь стремительный карьерный взлет?

Получил испорченную винтовку

Будущий герой родился 3 октября 1908 года в деревне Большая Соснова (сейчас это Большесосновский район Пермского края) в крестьянской семье.

В 1930 году его призвали на действительную военную службу и направили в войска ОГПУ. На гражданку парень уже не вернулся, решив связать свою жизнь с армией.

Начало Великой Отечественной войны ставший капитаном Михаил Наумов встретил на границе в Карпатах.

Прикрывал отступление стрелкового корпуса, затем попал в окружение. Пробираясь к линии фронта, переплыл реки Днестр и Днепр и только 28 января 1942 года вместе с сержантом Николаем Баранниковым вышел на партизан Сумской области.

В "Червонном отряде" к офицеру-пограничнику в первое время отнеслись с недоверием и выдали порченую винтовку — без мушки. Но уже в первом бою с полицией в селе Марчихина Буда Наумов прекрасно себя проявил: ликвидировал командира полицаев и разгромил гарнизон.

Рейд по тылам гитлеровцев

Вскоре под началом Михаила Ивановича в районе Хинельских лесов Брянской области уже сражалась отдельная партизанская группа из 250 бойцов.

А в октябре 1942 года украинский штаб партизанского движения назначил Михаила Наумова начальником штаба всех партизанских отрядов Сумской области.

В феврале 1943 года Михаил Наумов предпринял беспрецедентный партизанский рейд по тылам гитлеровских войск.

© Public domain Михаил Наумов © Public domain Михаил Наумов

Партизаны на лошадях и тачанках 65 дней шли по маршруту от Курской области в Пинскую область Белорусской ССР.

За каких-то два месяца партизанам Наумова удалось пройти 2379 километров, нанеся колоссальный урон противнику.

Соединение за сутки проходило по 50-80 километров, разрушая логистику врага и освобождая пленных. В местечке Ворожба были освобождены сразу две тысячи военнопленных красноармейцев. В Мезеновке уничтожен штаб 21-го венгерского полка и комендантский взвод, освобождены из тюрьмы 28 смертников, уже вырывших для себя общую могилу.

В селе Сенном был ликвидирован немецкий охранный батальон. В районе села Гребенниковка пущены под откос два воинских эшелона.

Прошел мимо ставки Гитлера

Немцы сформировали карательный отряд с танками, бронемашинами и звеном бомбардировщиков для преследования партизанского соединения.

Главный бой пришлось принять 14 марта у городка Станиславова, где немцы едва не захватили партизанский штаб.

"Положение спас автоматчик комендантского взвода товарищ Ильин, который по моему приказу выломал раму окна злополучной хаты и, войдя в нее, расстрелял из автомата и забросал гранатами скопившихся за хатой немцев и этим дал возможность КП оторваться от хаты и уйти в лес, прикрываясь дымовой завесой горящих построек", — вспоминал Наумов.

В Винницкой области Наумов, сам того не зная, двинулся по маршруту мимо секретной ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово".

Информация о появлении партизан в окрестностях ставки фюрера вызвала настоящую панику в Берлине.

"Капитан… Нет, не годится"

Об итогах рейда было доложено Иосифу Сталину. Вождь, узнав, что рейдом командовал обычный капитан-пограничник, заметил : "Капитан… Нет, не годится — генерал".

Девятого апреля 1943 года Михаилу Наумову было присвоено звание генерал-майора: 34-летний герой стал одним из самых молодых генералов Красной армии.

В июле 1943 года соединением генерал-майора Наумова был совершен второй рейд по тылам противника, а зимой/весной 1944 года — третий.

Чуть не "довел до кондрашки" Верховный Совет УССР

После войны Михаил Наумов вернулся в систему МВД СССР.

С марта 1953 года он служил в должности начальника Управления внутренних войск МВД Украинской ССР.

Героическое партизанское прошлое сделало Михаила Ивановича Наумова человеком жестким и принципиальным.

"Отец не испытывал особого пиетета к власть имущим. У него были хорошие деловые отношения с Никитой Сергеевичем Хрущевым, которого он знал еще с войны. А вообще, элиту он не любил. Часто называл партийных и государственных деятелей снобами, отгородившимися от народа голубыми заборами. Последнюю фразу он однажды бросил с трибуны сессии Верховного Совета УССР, депутатом которого был. Всех чуть кондрашка не хватила", — вспоминала в интервью дочь генерала Наумова Галина Михайловна.