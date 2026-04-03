Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, можно ли иметь два загранпаспорта - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/mvd-2084900306.html
В МВД рассказали, можно ли иметь два загранпаспорта
Граждане России могут иметь два загранпаспорта, один из которых будет нового образца - с электронным носителем информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_447d3f4ae3f2bc5119b8763249a93aae.jpg
https://ria.ru/20260331/moshenniki-2083953482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c35cf50e3cbc831bcb28f738bec8b34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В МВД рассказали, можно ли иметь два загранпаспорта

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заграничные паспорта . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Граждане России могут иметь два загранпаспорта, один из которых будет нового образца - с электронным носителем информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Согласно Федеральному закону №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в период срока действия оформленного гражданину РФ паспорта данному гражданину может быть оформлен и выдан второй паспорт", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что второй заграничный паспорт может быть только с электронным носителем информации.
Загранпаспорт нового образца оформляется на 10 лет и содержит электронный носитель информации, куда записываются персональные и биометрические данные его владельца. Для усиления его защиты был введен дополнительный биометрический параметр - изображение отпечатков двух пальцев заявителя.
При приеме заявления о выдаче такого паспорта гражданина фотографируют и снимают у него отпечатки указательных пальцев. При этом отпечатки снимают только у россиян, достигших 12 лет.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала