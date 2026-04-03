В МВД рассказали, можно ли иметь два загранпаспорта
Граждане России могут иметь два загранпаспорта, один из которых будет нового образца - с электронным носителем информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Граждане России могут иметь два загранпаспорта, один из которых будет нового образца - с электронным носителем информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Согласно Федеральному закону №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в период срока действия оформленного гражданину РФ
паспорта данному гражданину может быть оформлен и выдан второй паспорт", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что второй заграничный паспорт может быть только с электронным носителем информации.
Загранпаспорт нового образца оформляется на 10 лет и содержит электронный носитель информации, куда записываются персональные и биометрические данные его владельца. Для усиления его защиты был введен дополнительный биометрический параметр - изображение отпечатков двух пальцев заявителя.
При приеме заявления о выдаче такого паспорта гражданина фотографируют и снимают у него отпечатки указательных пальцев. При этом отпечатки снимают только у россиян, достигших 12 лет.