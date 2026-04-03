00:42 03.04.2026 (обновлено: 14:47 03.04.2026)
Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного освобождению Курской области
© Фото : ЦТАККим Чен Ын осматривает строящийся в Пхеньяне музей боевых подвигов военнослужащих КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного операции по освобождению Курской области, приняв участие в руководстве процессом, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Строительство Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции началось в районе Хвасон в Пхеньяне в октябре 2025 года. Ким Чен Ын 23 октября принял участие в церемонии по этому случаю и первым взял в руки лопату, что ознаменовало начало строительства.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте строительством Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции (по освобождению Курской области - ред.)", - говорится в публикации.
Указывается, что лидера КНДР сопровождали руководящие кадры ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын ознакомился с ходом отделочных работ и одобрительно отозвался о процессе.
ЦТАК также отмечает, что строительство музея завершено примерно на 97%. Церемония завершения строительства будет приурочена к годовщине окончания операции по освобождению Курской области.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием
25 марта, 00:25
 
