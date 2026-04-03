Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного освобождению Курской области

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного операции по освобождению Курской области, приняв участие в руководстве процессом, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын осматривает строящийся в Пхеньяне музей боевых подвигов военнослужащих КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области

Музей боевых подвигов военнослужащих КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области

ЦТАК также отмечает, что строительство музея завершено примерно на 97%. Церемония завершения строительства будет приурочена к годовщине окончания операции по освобождению Курской области.