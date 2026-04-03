В Московском зоопарке муравьеды вышли в уличные вольеры

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Муравьеды из Московского зоопарка вышли в уличные вольеры с приходом тепла, сообщается в канале MAX зоосада.
"Муравьеды вышли на улицу! Одними из самых долгожданных "первопроходцев" после прихода тепла на Старой территории стали гигантские муравьеды Диего и Белла", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в вольере муравьедов находится мягкий грунт, который удобно копать, бревна, холмики для лазания, кусты, деревья, а также сухой бассейн с песком и глубокий ров, где можно поплавать.
"Утром, пока Белла еще спала, первым на улицу вышел Диего. Он с осторожностью и интересом обошел весь периметр своих владений, конечно, не забывая все тщательно обнюхивать. Позже в компании своего кавалера на прогулку вышла и наша Белла", — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В Московском зоопарке животные вышли из закрытых павильонов
2 апреля, 11:18