В Москве изъяли лемура, развлекавшего посетителей в антикафе

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель незаконно содержал в полувольных условиях кошачьего лемура в помещении для культурно-зрелищных мероприятий в Москве, животное у него изъято, сообщает столичная прокуратура.
"Басманная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту незаконного содержания в полувольных условиях кошачьего лемура, включенного в перечень конвенции СИТЕС", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
По данным прокуратуры, предприниматель содержал кошачьего лемура в помещении, арендованном для культурно-зрелищных мероприятий с животными. На него завели дело об административном правонарушении. "С участием специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГАУ "Московский зоопарк" лемур изъят", - добавили в надзорном органе.
Как говорится в Telegram-канале Московского зоопарка, самец кошачьего лемура "неправомерно содержался в частных руках в антикафе "Лемур-кафе Вася", его использовали для фотографирования с посетителями. Теперь он будет проходить первичную адаптацию и карантин во временном, не экспозиционном вольере зоопарка.
Кошачьи лемуры включены в список СИТЕС как вид, находящийся под угрозой вымирания.