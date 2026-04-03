Рейтинг@Mail.ru
В Москве изъяли лемура, развлекавшего посетителей в антикафе - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 03.04.2026 (обновлено: 12:17 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/moskva-2084968724.html
В Москве изъяли лемура, развлекавшего посетителей в антикафе
В Москве изъяли лемура, развлекавшего посетителей в антикафе - РИА Новости, 03.04.2026
В Москве изъяли лемура, развлекавшего посетителей в антикафе
Индивидуальный предприниматель незаконно содержал в полувольных условиях кошачьего лемура в помещении для культурно-зрелищных мероприятий в Москве, животное у него изъято.
2026-04-03T12:15:00+03:00
2026-04-03T12:17:00+03:00
москва
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084995382_0:164:3066:1889_1920x0_80_0_0_215d6e55916de229c9e50c54e8682dc1.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084995382_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8e3c106d094afc989661270a32111937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский зоопарк
Москва, Московский зоопарк
В Москве изъяли лемура, развлекавшего посетителей в антикафе

В Москве предприниматель незаконно содержал в полувольных условиях лемура

© АГН "Москва"Кошачий лемур, изъятый прокуратурой Москвы у индивидуального предпринимателя
Кошачий лемур, изъятый прокуратурой Москвы у индивидуального предпринимателя - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© АГН "Москва"
Кошачий лемур, изъятый прокуратурой Москвы у индивидуального предпринимателя
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель незаконно содержал в полувольных условиях кошачьего лемура в помещении для культурно-зрелищных мероприятий в Москве, животное у него изъято, сообщает столичная прокуратура.
"Басманная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту незаконного содержания в полувольных условиях кошачьего лемура, включенного в перечень конвенции СИТЕС", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
По данным прокуратуры, предприниматель содержал кошачьего лемура в помещении, арендованном для культурно-зрелищных мероприятий с животными. На него завели дело об административном правонарушении. "С участием специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГАУ "Московский зоопарк" лемур изъят", - добавили в надзорном органе.
Как говорится в Telegram-канале Московского зоопарка, самец кошачьего лемура "неправомерно содержался в частных руках в антикафе "Лемур-кафе Вася", его использовали для фотографирования с посетителями. Теперь он будет проходить первичную адаптацию и карантин во временном, не экспозиционном вольере зоопарка.
Кошачьи лемуры включены в список СИТЕС как вид, находящийся под угрозой вымирания.
МоскваМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала