Москвичей предупредили о схемах мошенников в туристической отрасли

"Спрос на поездки растет, внимание людей рассеяно - этим пользуются злоумышленники. Они создают поддельные сайты туроператоров, рассылают сообщения с "выгодными" предложениями от представителей авиакомпаний, а в соцсетях и мессенджерах используют взломанные аккаунты друзей, чтобы выманить деньги за якобы срочную бронь. Чтобы не стать жертвой, достаточно соблюдать несколько простых правил: проверять домен сайта перед оплатой, не переходить по ссылкам из подозрительных писем и смс, не сообщать данные карты и коды из смс ни под каким предлогом", - подчеркнула руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.