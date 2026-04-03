https://ria.ru/20260403/moskva-2084930836.html
Москвичей предупредили о схемах мошенников в туристической отрасли
Москвичей предупредили о схемах мошенников в туристической отрасли - РИА Новости, 03.04.2026
Москвичей предупредили о схемах мошенников в туристической отрасли
Мошенники в преддверии сезона отпусков стали обманывать москвичей, создавая фишинговые сайты, предупредили на сайте мэра и правительства Москвы.
2026-04-03T10:41:00+03:00
2026-04-03T10:41:00+03:00
2026-04-03T10:41:00+03:00
москва
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мошенничество
Москвичей предупредили о схемах мошенников в туристической отрасли
Власти Москвы предупредили о мошеннических схемах в сфере туризма
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники в преддверии сезона отпусков стали обманывать москвичей, создавая фишинговые сайты, предупредили на сайте мэра и правительства Москвы.
"Скоро лето, и многие москвичи планируют отпуск и покупают путевки уже сейчас. В преддверии сезона эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали путешественникам о мошеннических схемах в туристической отрасли и главных угрозах, с которыми можно столкнуться, - от фишинговых сайтов для покупки турпутевок до сдаваемого в аренду несуществующего жилья", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что мошенники создают фишинговые сайты, открывают фирмы-однодневки, предлагают якобы льготные путевки, обманывают при бронировании жилья и покупке авиабилетов.
"Спрос на поездки растет, внимание людей рассеяно - этим пользуются злоумышленники. Они создают поддельные сайты туроператоров, рассылают сообщения с "выгодными" предложениями от представителей авиакомпаний, а в соцсетях и мессенджерах используют взломанные аккаунты друзей, чтобы выманить деньги за якобы срочную бронь. Чтобы не стать жертвой, достаточно соблюдать несколько простых правил: проверять домен сайта перед оплатой, не переходить по ссылкам из подозрительных писем и смс, не сообщать данные карты и коды из смс ни под каким предлогом", - подчеркнула руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.