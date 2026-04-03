10:41 03.04.2026
Москвичей предупредили о схемах мошенников в туристической отрасли
Мошенники в преддверии сезона отпусков стали обманывать москвичей, создавая фишинговые сайты, предупредили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 03.04.2026
Москвичей предупредили о схемах мошенников в туристической отрасли

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники в преддверии сезона отпусков стали обманывать москвичей, создавая фишинговые сайты, предупредили на сайте мэра и правительства Москвы.
"Скоро лето, и многие москвичи планируют отпуск и покупают путевки уже сейчас. В преддверии сезона эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали путешественникам о мошеннических схемах в туристической отрасли и главных угрозах, с которыми можно столкнуться, - от фишинговых сайтов для покупки турпутевок до сдаваемого в аренду несуществующего жилья", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мошенники создают фишинговые сайты, открывают фирмы-однодневки, предлагают якобы льготные путевки, обманывают при бронировании жилья и покупке авиабилетов.
"Спрос на поездки растет, внимание людей рассеяно - этим пользуются злоумышленники. Они создают поддельные сайты туроператоров, рассылают сообщения с "выгодными" предложениями от представителей авиакомпаний, а в соцсетях и мессенджерах используют взломанные аккаунты друзей, чтобы выманить деньги за якобы срочную бронь. Чтобы не стать жертвой, достаточно соблюдать несколько простых правил: проверять домен сайта перед оплатой, не переходить по ссылкам из подозрительных писем и смс, не сообщать данные карты и коды из смс ни под каким предлогом", - подчеркнула руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
