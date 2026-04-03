В Москве начали обновлять дорожную разметку

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Работы будем проводить преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком.

"Холодный пластик используется для нанесения элементов сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос. В первую очередь, обновим дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров", - уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что будут размечены стрелы направления движения, наземные пешеходные переходы, остановки городского транспорта, знаки "Осторожно, дети" и "вафельницы".