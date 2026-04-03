В Москве начали обновлять дорожную разметку
В Москве начали обновлять дорожную разметку - РИА Новости, 03.04.2026
В Москве начали обновлять дорожную разметку
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T09:37:00+03:00
2026-04-03T09:37:00+03:00
2026-04-03T09:37:00+03:00
москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество
В Москве начали обновлять дорожную разметку
Комплекс городского хозяйства начал обновлять дорожную разметку в Москве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению дорожной разметки в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Работы будем проводить преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - рассказал Бирюков
Заммэра отметил, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком.
"Холодный пластик используется для нанесения элементов сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос. В первую очередь, обновим дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что будут размечены стрелы направления движения, наземные пешеходные переходы, остановки городского транспорта, знаки "Осторожно, дети" и "вафельницы".
Кроме того, обновят линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки, заключил заммэра.