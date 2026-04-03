Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/moskva-2084855925.html
На торгах доступны пять нежилых помещений на юго-западе Москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064005048_0:114:2783:1679_1920x0_80_0_0_8f1581453e2d4096536f7464779f9d26.jpg
https://ria.ru/20260401/forum-2084231530.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064005048_0:45:2424:1863_1920x0_80_0_0_e8b81cd0058ac9947e346cb34d48e16f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА НовостиРуководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Пять коммерческих помещений в районе Коньково Юго-Западного административного округа Москвы доступны для предпринимателей на столичных торгах, сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что площадь доступных лотов – от 105,9 до 228,1 квадратного метра. Объекты находятся недалеко от сквера "Беляево-Богородское".
"Поблизости находятся корпуса Российской академии наук, а также учреждения общего и высшего образования. Здесь будут актуальны коворкинги или кафе. Помещения имеют свободное назначение и подходят также для других проектов, например фитнес-студий или торговых точек", – приводит слова Пуртова пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Коммерческие помещения расположены по адресам: улица Профсоюзная, дом №96, корпус 1; дом №98, корпуса 2 и 6. Они находятся на первых этажах зданий, у каждого объекта есть отдельный вход. Недвижимость реализует казенное предприятие "Управление гражданского строительства", которое подведомственно департаменту городского имущества Москвы.

Предприниматели могут подать заявку на участие в аукционе до 13 апреля. Сами торги запланированы на 21 апреля. Они состоятся на площадке "Росэлторг". Участникам потребуются регистрация на платформе и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Данные о доступных лотах имеются в разделе "Торги Москвы" на Инвестиционном портале города. Там есть фотографии объектов, документация, а также информация об условиях и форме продажи.

Ранее Пуртов сообщил, что Москва выставила на открытые аукционы 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала