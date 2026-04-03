На торгах доступны пять нежилых помещений на юго-западе Москвы

"Поблизости находятся корпуса Российской академии наук, а также учреждения общего и высшего образования. Здесь будут актуальны коворкинги или кафе. Помещения имеют свободное назначение и подходят также для других проектов, например фитнес-студий или торговых точек", – приводит слова Пуртова пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Коммерческие помещения расположены по адресам: улица Профсоюзная, дом №96, корпус 1; дом №98, корпуса 2 и 6. Они находятся на первых этажах зданий, у каждого объекта есть отдельный вход. Недвижимость реализует казенное предприятие "Управление гражданского строительства", которое подведомственно департаменту городского имущества Москвы.



Предприниматели могут подать заявку на участие в аукционе до 13 апреля. Сами торги запланированы на 21 апреля. Они состоятся на площадке "Росэлторг". Участникам потребуются регистрация на платформе и усиленная квалифицированная электронная подпись.



Данные о доступных лотах имеются в разделе "Торги Москвы" на Инвестиционном портале города. Там есть фотографии объектов, документация, а также информация об условиях и форме продажи.



Ранее Пуртов сообщил, что Москва выставила на открытые аукционы 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.