Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом - РИА Новости, 03.04.2026
15:58 03.04.2026 (обновлено: 16:00 03.04.2026)
Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом
Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом - РИА Новости, 03.04.2026
Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом
Решение варшавского суда о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину - это произвол, грубейшее нарушение прав человека и... РИА Новости, 03.04.2026
украина
татьяна москалькова
в мире
россия
польша
александр бутягин
украина, татьяна москалькова, в мире, россия, польша, александр бутягин
Украина, Татьяна Москалькова, В мире, Россия, Польша, Александр Бутягин
Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом

Москалькова: экстрадиция Бутягина на Украину является произволом

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Решение варшавского суда о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину - это произвол, грубейшее нарушение прав человека и нравственных норм, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Считаю грубейшим нарушением прав человека, международного гуманитарного права, этических и нравственных норм решение об экстрадиции Бутягина на Украину, заведомо зная о возможных репрессиях в отношении этого человека на территории Украины", - сказала омбудсмен.
Москалькова подчеркнула, что археолог не совершал никаких противоправных действий ни в отношении Украины, ни в отношении других стран.
"Считаем это произволом", - резюмировала уполномоченный.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
Москалькова обратилась в ООН в связи с решением об экстрадиции Бутягина
3 апреля, 15:58
 
УкраинаТатьяна МоскальковаВ миреРоссияПольшаАлександр Бутягин
 
 
