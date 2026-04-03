Мошенники могут обманывать россиян с покупкой Telegram Premium

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники могут совершать таргетированные атаки на конкретных пользователей, обманывая их с покупкой Telegram Premium, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгений Егоров.

Он отметил, что ранее злоумышленники уже придумывали схемы, связанные с Telegram Premium. Киберпреступники запускали рассылки, замаскированные под подарок годовой подписки. Но ссылка ввела на фишинговый ресурс, который запрашивал учетные данные аккаунта для его угона.