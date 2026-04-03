00:34 03.04.2026
Мошенники начали предлагать "легкую подработку" студентам
Мошенники начали предлагать "легкую подработку" студентам
Мошенники начали предлагать "легкую подработку" студентам

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники в апреле переключились на схему "легкой подработки" для студентов, предлагая им оформить кредит или рассрочку за процент, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Аферисты публикуют объявления о "легкой подработке": нужны сотрудники для "подтверждения заказов", "перевода средств" или "оформления рассрочки на товары". Соискателю предлагают оформить на свое имя кредит или рассрочку за процент, обещая, что платить за него будет работодатель, сказали в "Мошеловке".
На деле жертва остается с кредитом и рискует стать дроппером, то есть пособником мошенников.
Целевая группа, как уточнили в "Мошеловке", - студенты и другие граждане, ищущие удаленную работу. В апреле они активно ищут подработку после зимы.
"Предложение "легких денег" за использование вашего имени или паспорта - стопроцентный признак мошенничества. Никогда не оформляйте кредиты или рассрочки на себя по просьбе третьих лиц. Помните: дропперство - это уголовное преступление", - указали в "Мошеловке".
