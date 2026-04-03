03:13 03.04.2026
Мошенники используют для беседы разработки профессиональных психологов
Мошенники используют для беседы разработки профессиональных психологов
Мошенники используют для беседы разработки профессиональных психологов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Мошенники при разговоре с потенциальной жертвой используют профессионально отработанные сценарии беседы, где четко и по пунктам расписано, что и в какой момент нужно говорить, чтобы добиться результата, рассказал РИА Новости генеральный директор антивирусной компании "Доктор Веб" Борис Шаров.
"Не нужно думать, что жертвой мошенников может стать только очень наивный или пожилой человек. Нам попали в руки скрипты бесед, которыми они пользуются. Надо сказать, что это методичка, выполненная на высоком уровне профессиональными психологами. До деталей расписано, что нужно отвечать на любую реплику и поведение жертвы, когда запугивать, а когда уговаривать. Потенциально жертвой мошенников может стать любой человек с любым уровнем информированности", - сказал Шаров РИА Новости.
Глава компании "Доктор Веб" привел пример, когда буквально на его глазах жертвой мошенников чуть не стал один из его сотрудников. Шаров обратил внимание, что тот, разговаривая по телефону, пытается отойти в сторонку, прикрывает трубку рукой, жестами просит, чтобы его сейчас не беспокоили.
"Дело закончилось тем, что я просто отобрал у него телефон и предложил продолжить беседу со мной. На этом разговор и закончился", - рассказал Шаров.
Несмотря на то что мошенники совершенствуют свои подходы и механизмы, самые простые и действенные способы защиты в целом остаются прежними – осторожно подходить к незнакомым звонкам, не открывать прикрепленные файлы. Также важно сразу же реагировать и не боятся вмешаться, если член семьи или сослуживец ведет себя странно – постоянно ведет телефонные разговоры, пытается запереться в комнате.
