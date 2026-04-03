Молдавия хочет спровоцировать катастрофу в ПМР, считает первый вице-премьер - РИА Новости, 03.04.2026
20:00 03.04.2026
Молдавия хочет спровоцировать катастрофу в ПМР, считает первый вице-премьер
Молдавия хочет спровоцировать катастрофу в ПМР, считает первый вице-премьер

Оболоник: власти Молдавия намерены спровоцировать гумкатастрофу в Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Власти Молдавии возможными изменениями в налогообложении намерены спровоцировать в Приднестровье гуманитарную катастрофу, заявил в пятницу первый вице-премьер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
Кишинёв в ближайшее время планирует изменить правила взимания НДС и акцизов с приднестровских предприятий, не исключено введение НДС до 20%.
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Молдавия готовит срыв выборов главы Приднестровья, заявил депутат ПМР
29 марта, 09:34
"Реализация обозначенных мер сыграет фатальную роль в судьбе промышленности и экономики Приднестровья. Это однозначно деструктивное намерение, которое в наименьшей степени связано с фискальными взаимоотношениями. Последствием станет гуманитарная катастрофа", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба кабмина ПМР.
Вице-премьер отметил, что подобные меры несут прямую угрозу функционированию реального сектора экономики Приднестровья, а введение НДС на уровне 20% приведет к критическим последствиям.
"В рамках официального диалога с Республикой Молдова и в повестке переговоров данная тема не фигурировала. Речь идет о планах по поэтапной отмене механизмов, регулирующих уплату налога на добавленную стоимость и акцизов, что рассматривается Приднестровьем как очередной недружественный шаг, направленный на ужесточение экономического давления на республику", - отметил политик.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.️
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Молдавия хочет придать себе образ жертвы, заявили в ПМР
26 марта, 05:53
 
