Молдавия хочет спровоцировать катастрофу в ПМР, считает первый вице-премьер

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Власти Молдавии возможными изменениями в налогообложении намерены спровоцировать в Приднестровье гуманитарную катастрофу, заявил в пятницу первый вице-премьер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

Вице-премьер отметил, что подобные меры несут прямую угрозу функционированию реального сектора экономики Приднестровья, а введение НДС на уровне 20% приведет к критическим последствиям.

"В рамках официального диалога с Республикой Молдова и в повестке переговоров данная тема не фигурировала. Речь идет о планах по поэтапной отмене механизмов, регулирующих уплату налога на добавленную стоимость и акцизов, что рассматривается Приднестровьем как очередной недружественный шаг, направленный на ужесточение экономического давления на республику", - отметил политик.