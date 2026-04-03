В Молдавии сообщили о новой волне разлива нефти на реке Днестр

КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Министерство окружающей среды Молдавии заявило о новой волне разлива нефти на реке Днестр, который в настоящее время зафиксирован в районе села Унгурь, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

Ранее загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии , в русло попало около 1,5 тонн технических масел на Украине . В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода.

"Министерство окружающей среды сообщает о новой волне разлива нефти на реке Днестр, который в настоящее время зафиксирован в районе моста в Унгурь, Окницкого района", - говорится в сообщении. При этом не называется причина происходящего.

Поясняется, что созвано экстренное совещание с участием представителей соответствующих органов власти для оценки ситуации и принятия необходимых мер.

"В настоящее время функционируют 22 абсорбционных фильтра, а станции сбора нефти дополнительно защищены четырьмя абсорбционными фильтрами каждая", - подчеркивается в сообщении.