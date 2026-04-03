19:58 03.04.2026
В Молдавии сообщили о новой волне разлива нефти на реке Днестр
Река Днестр. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Министерство окружающей среды Молдавии заявило о новой волне разлива нефти на реке Днестр, который в настоящее время зафиксирован в районе села Унгурь, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.
Ранее загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на Украине. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода.
"Министерство окружающей среды сообщает о новой волне разлива нефти на реке Днестр, который в настоящее время зафиксирован в районе моста в Унгурь, Окницкого района", - говорится в сообщении. При этом не называется причина происходящего.
Поясняется, что созвано экстренное совещание с участием представителей соответствующих органов власти для оценки ситуации и принятия необходимых мер.
"В настоящее время функционируют 22 абсорбционных фильтра, а станции сбора нефти дополнительно защищены четырьмя абсорбционными фильтрами каждая", - подчеркивается в сообщении.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева. Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
