Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии все больше денег из бюджета выделяют на пропаганду ЕС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/moldaviya-2085003326.html
В Молдавии все больше денег из бюджета выделяют на пропаганду ЕС
в мире
молдавия
украина
днестр
евросоюз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:224:2623:1699_1920x0_80_0_0_378fd816fbcc499f1c15a739d0c7febf.jpg
https://ria.ru/20260403/lebedev-2084962292.html
https://ria.ru/20260403/mid-2084995944.html
молдавия
украина
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Медиапроекты в Молдавии, направленные на сохранение национального культурного наследия страны, получат в этом году в пять раз меньше государственного финансирования, чем инициативы по продвижению евроинтеграции, следует из списка минкультуры, который изучил корреспондент РИА Новости.
Речь идет о распределении средств через Фонд субсидирования масс-медиа, созданный при министерстве культуры Молдавии для поддержки профессионального и независимого медиасектора. Экспертный совет ведомства отобрал 22 проекта, которые станут первыми бенефициарами программы, направленной на укрепление демократии, борьбу с дезинформацией и освещение европейского курса страны.
Анализ перечня грантов показал значительный разрыв в финансировании. В частности, на проект Moldova în Dialog ("Молдавия в диалоге") по созданию двуязычного контента по продвижению евроинтеграции выделено 1,992 миллиона леев (около 111,7 тысячи долларов). В то же время инициатива по сохранению исторической памяти и традиций Arhiva tradițiilor Moldovei ("Архив традиций Молдавии) получила лишь 384,1 тысячи леев (около 21,5 тысячи долларов).
Распределение субсидий по другим категориям выглядит следующим образом: молодежная политика в контексте ЕС - 747 тысяч леев (около 41,8 тысячи долларов), СМИ в Гагаузской автономии и Сорокском районе (граничит с Украиной - ред.) для продвижения евроинтеграции - по 750 тысяч леев (около 42 тысяч долларов) на каждый проект. На цифровизацию архивов военных действий на Днестре в 1992 году выделят 493,1 тысячи леев (около 27,6 тысячи долларов), а на экологическое наследие (Ecopresa) - 237,8 тысячи леев (около 13,3 тысячи долларов).
"Большинство отобранных проектов направлены на продвижение демократии, культурных ценностей в контексте ЕС и медиаграмотность", - говорится в пояснительной записке министерства культуры. Ведомство призвало редакции активнее участвовать в будущих конкурсах, чтобы "способствовать консолидации качественной медиасреды".
Фонд субсидирования был утвержден парламентом Молдавии для оказания прямой господдержки СМИ, освещающих социально значимые темы. Однако текущие приоритеты фонда показывают, что программы по развитию самобытной национальной культуры финансируются по остаточному принципу.
Согласно опросам социологической компании IMAS в феврале 2026 года, 68% жителей Молдавии не верят в вступление в ЕС к 2028 году, а около половины респондентов выступают против разрыва с СНГ. Нынешние власти Молдавии ранее отказались от термина "молдавский язык", закрепив "румынский", что вызвало критику оппозиции за уничтожение национальной идентичности.
В миреМолдавияУкраинаДнестрЕвросоюзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала