В Молдавии все больше денег из бюджета выделяют на пропаганду ЕС

КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Медиапроекты в Молдавии, направленные на сохранение национального культурного наследия страны, получат в этом году в пять раз меньше государственного финансирования, чем инициативы по продвижению евроинтеграции, следует из списка минкультуры, который изучил корреспондент РИА Новости.

Речь идет о распределении средств через Фонд субсидирования масс-медиа, созданный при министерстве культуры Молдавии для поддержки профессионального и независимого медиасектора. Экспертный совет ведомства отобрал 22 проекта, которые станут первыми бенефициарами программы, направленной на укрепление демократии, борьбу с дезинформацией и освещение европейского курса страны.

Анализ перечня грантов показал значительный разрыв в финансировании. В частности, на проект Moldova în Dialog ("Молдавия в диалоге") по созданию двуязычного контента по продвижению евроинтеграции выделено 1,992 миллиона леев (около 111,7 тысячи долларов). В то же время инициатива по сохранению исторической памяти и традиций Arhiva tradițiilor Moldovei ("Архив традиций Молдавии) получила лишь 384,1 тысячи леев (около 21,5 тысячи долларов).

Распределение субсидий по другим категориям выглядит следующим образом: молодежная политика в контексте ЕС - 747 тысяч леев (около 41,8 тысячи долларов), СМИ в Гагаузской автономии и Сорокском районе (граничит с Украиной - ред.) для продвижения евроинтеграции - по 750 тысяч леев (около 42 тысяч долларов) на каждый проект. На цифровизацию архивов военных действий на Днестре в 1992 году выделят 493,1 тысячи леев (около 27,6 тысячи долларов), а на экологическое наследие (Ecopresa) - 237,8 тысячи леев (около 13,3 тысячи долларов).

"Большинство отобранных проектов направлены на продвижение демократии, культурных ценностей в контексте ЕС и медиаграмотность", - говорится в пояснительной записке министерства культуры. Ведомство призвало редакции активнее участвовать в будущих конкурсах, чтобы "способствовать консолидации качественной медиасреды".

Фонд субсидирования был утвержден парламентом Молдавии для оказания прямой господдержки СМИ, освещающих социально значимые темы. Однако текущие приоритеты фонда показывают, что программы по развитию самобытной национальной культуры финансируются по остаточному принципу.