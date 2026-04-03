В ГД предложили пересмотреть заявления на единое пособие многодетным семьям

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила пересмотреть все заявления на единое пособие для многодетных семей, поданные в 2026 году до вступления в силу закона о сохранении выплаты при превышении прожиточного минимума до 10%.
Соответствующее обращение в адрес председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемый Сергей Александрович, осуществить пересмотр заявлений на выплату "единого пособия", поданных гражданами в 2026 году до вступления в силу вышеназванного федерального закона, и уведомить комитет о принятых мерах, направленных на соблюдение законных прав и интересов многодетных семей в этой части", - сказано в документе.
Останина отметила, что в адрес комитета поступают многочисленные обращения граждан, которым было отказано в начислении единого пособия в 2026 году.
Президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%. При этом положения закона будут распространяться на семьи с 1 января этого года, они получат выплаты в беззаявительном порядке.
