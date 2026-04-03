США требуют конфисковать у выданных Софией россиян не менее $350 миллионов

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Прокуратура США требует конфисковать у россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина не менее 350 миллионов долларов по делу о предполагаемом обходе американских санкций и отмывании денег, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд одобрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта.

"Подлежащее конфискации имущество включает, помимо прочего, решение о конфискации на сумму не менее 350 миллионов долларов, что представляет собой доходы от преступлений и сумму, фигурирующую в этих преступлениях", — говорится в документе.

Согласно материалам дела, обвинение связывает эту сумму со схемой поставок металлопродукции, в рамках которой компания из Орландо , по версии следствия, перевела более 350 миллионов долларов структурам, связанным с находящимися под американскими санкциями лицами.