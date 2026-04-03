https://ria.ru/20260403/milliony-2084900173.html
США требуют конфисковать у выданных Софией россиян не менее $350 миллионов
Прокуратура США требует конфисковать у россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина не менее 350 миллионов долларов по делу о предполагаемом обходе американских... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T06:28:00+03:00
в мире
сша
софия (город)
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260403/ssha-2084900038.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
США требуют конфисковать у Ольшанского и Ивина не менее $350 миллионов
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Прокуратура США требует конфисковать у россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина не менее 350 миллионов долларов по делу о предполагаемом обходе американских санкций и отмывании денег, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
В декабре 2025 года российское посольство в Софии
сообщило РИА Новости, что в Болгарии
по запросу США
арестованы двое граждан России
— Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд одобрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта.
"Подлежащее конфискации имущество включает, помимо прочего, решение о конфискации на сумму не менее 350 миллионов долларов, что представляет собой доходы от преступлений и сумму, фигурирующую в этих преступлениях", — говорится в документе.
Согласно материалам дела, обвинение связывает эту сумму со схемой поставок металлопродукции, в рамках которой компания из Орландо
, по версии следствия, перевела более 350 миллионов долларов структурам, связанным с находящимися под американскими санкциями лицами.
Ольшанскому и Ивину в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкционного режима и в сговоре с целью отмывания денег; в случае признания виновными, как указано в обвинительном заключении, конфискация должна быть обращена именно на них.