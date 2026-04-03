МИД Молдавии: Санду в течение десяти дней подпишет указ о выходе из СНГ

КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в течение 10 дней должна подписать указ о выходе из СНГ, после его публикации в "Официальном мониторе" Кишинев уведомит секретариат организации о выходе из Содружества, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел республики.