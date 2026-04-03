13:32 03.04.2026 (обновлено: 13:39 03.04.2026)
МИД Молдавии: Санду в течение десяти дней подпишет указ о выходе из СНГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в течение 10 дней должна подписать указ о выходе из СНГ, после его публикации в "Официальном мониторе" Кишинев уведомит секретариат организации о выходе из Содружества, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В Госдуме назвали выход Молдавии из СНГ самоубийством
2 апреля, 17:44
"Согласно процедуре, за решением парламента должен последовать соответствующий указ президента. Это займет какое-то время - до 10 дней, затем указ публикуется в "Официальном мониторе", буквально на следующий день будет уведомлен секретариат СНГ", - заявили в МИД.
Представители министерства иностранных дел уточнили, что после получения руководством СНГ уведомления от Кишинева пройдет еще 12 месяцев, в течение которых будет официально урегулирован выход республики из Содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Никого не спросят. Санду решила, как избавиться от десятков тысяч россиян
19 марта, 08:00
 
