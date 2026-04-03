Опрос показал, сколько россиян выступают за полный запрет МФО

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Полный запрет работы микрофинансовых организаций поддерживают две трети экономически активных россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

Депутат Сергей Миронов на этой неделе предложил ввести в России запрет на деятельность микрофинансовых организаций и провести амнистию по безнадежным долгам.

"В совокупности идею запрета МФО на территории РФ поддерживают 67% респондентов, в том числе полный запрет деятельности с амнистией долгов поддерживают 52% опрошенных, а еще 15% выступают только за запрет работы таких организаций, не настаивая на списании долгов", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.

Еще 4% респондентов поддерживают исключительно списание долгов. Категорически против инициативы высказались лишь 4% респондентов. Каждый четвертый россиянин (25%) затруднился с ответом.

Мужчины заметно чаще женщин поддерживают полный запрет МФО с амнистией: 57% против 46%. Россиянки в два раза чаще мужчин поддерживают только амнистию долгов без запрета организаций (6% против 3%).

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выступают за полный запрет МФО с амнистией (58%), чем обладатели высшего образования (48%). Сторонников только запрета без амнистии, напротив, больше среди людей с высшим образованием - 18% против 10% соответственно.

Высокий уровень поддержки полного запрета с амнистией зафиксирован в группе с доходом от 150 тысяч рублей (54%). Россияне с заработком 100-150 тысяч рублей чаще выступают за запрет МФО без амнистии долгов (24%).

Наиболее яркие различия в ответах наблюдаются между теми, кто ранее пользовался услугами микрофинансовых организаций, и теми, кто не имел такого опыта. Среди клиентов МФО полный запрет с амнистией поддерживают 68% - это на 21 процентный пункт выше, чем среди тех, кто не обращался в такие организации (47%).