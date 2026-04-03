Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 03.04.2026 (обновлено: 15:06 04.04.2026)
https://ria.ru/20260403/merts-2085130256.html
"Ненависть к русским". Дерзкое заявление Мерца о России поразило Запад
На Западе наблюдается рост милитаристских настроений и антироссийской риторики, пишет Junge Welt. РИА Новости, 04.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
https://ria.ru/20260403/finlyandiya-2085019638.html
"Ненависть к русским". Дерзкое заявление Мерца о России поразило Запад

Junge Welt: на Западе наблюдается рост антироссийской риторики

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Западе наблюдается рост милитаристских настроений и антироссийской риторики, пишет Junge Welt.
"Сегодня пасхальные марши и протесты против войны необходимы как никогда с момента своего появления. Особенно в Германии, которая, по словам канцлера, намерена создать "самую сильную конвенциональную армию" в Европе. Фридрих Мерц не хочет завершения "прокси-войны" НАТО на Украине, чтобы истощить Россию", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что канцлер представляет ту часть правящего класса, которая ничего не извлекла из уроков истории, но стремится укоренить ненависть к русским в сознании населения.
В феврале Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена. Он также признал, что не рассчитывает на скорое урегулирование путем переговоров.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова канцлера отметил, что тому следовало бы думать о внутренних проблемах своей страны и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Разорвали связи": в Финляндии сделали заявление о войне с Россией
3 апреля, 15:10
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала