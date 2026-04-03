На Западе сделали неожиданное заявление о "мечте Путина"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск ошибается, называя возможный выход США из НАТО надеждой президента России Владимира Путина, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Туск ошибается, когда говорит, что выход США из НАТО — это мечта Путина. На самом деле он в прошлом просил о вступлении в альянс, но ему сказали, что России никогда не позволят присоединиться", — говорится в публикации.
Политик добавил, что в реальности такое развитие событий стало бы кошмаром для Европы.
Накануне премьер Польши признал, что ситуация в мире развивается в пользу Москвы.
Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса оказать помощь в операции против Ирана. Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свою позицию с остановкой транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Путин неоднократно напоминал, что СССР, а затем Россия заявляли о готовности вступить в НАТО и оба раза получили отказ "с порога".
