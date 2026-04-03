Источник: Мелони прибыла в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

РИМ, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу прибыла в Джедду в Саудовской Аравии в рамках необъявленного визита, который будет включать Катар и ОАЭ, сообщили журналистам источники в правительстве.
Согласно этой информации, поездка Мелони продлится два дня и станет первым визитом западного лидера с момента начала операции США и Израиля против Ирана. Премьер встретится с лидерами стран Персидского залива.
"Цель миссии также состоит в усилении национальной энергетической безопасности: Персидский залив является важнейшим источником нефти и газа для Италии и играет ключевую роль в глобальных тенденциях цен на энергоносители", - сообщили источники.
Помимо укрепления отношений с арабскими странами, Мелони намерена "подтвердить поддержку Италии в условиях иранских ударов", заявили в правительстве.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
