18:00 03.04.2026
Источник: Мелони прибыла в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу прибыла в Джедду в Саудовской Аравии в рамках необъявленного визита, который будет включать Катар и ОАЭ,... РИА Новости, 03.04.2026
Премьер Италии Мелони прибыла в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу прибыла в Джедду в Саудовской Аравии в рамках необъявленного визита, который будет включать Катар и ОАЭ, сообщили журналистам источники в правительстве.
Согласно этой информации, поездка Мелони продлится два дня и станет первым визитом западного лидера с момента начала операции США и Израиля против Ирана. Премьер встретится с лидерами стран Персидского залива.
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран
"Цель миссии также состоит в усилении национальной энергетической безопасности: Персидский залив является важнейшим источником нефти и газа для Италии и играет ключевую роль в глобальных тенденциях цен на энергоносители", - сообщили источники.
Помимо укрепления отношений с арабскими странами, Мелони намерена "подтвердить поддержку Италии в условиях иранских ударов", заявили в правительстве.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Акела промахнулся: США устроили себе новый Вьетнам
