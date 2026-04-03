"Это сигнал". На Западе забили тревогу после слов Медведева об Украине

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о вступлении Украины в ЕС стали сигналом для Киева и Вашингтона, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
"Путь Украины к членству в ЕС стал ключевым пунктом обсуждаемого мирного соглашения. Я истолковываю это как сигнал России США и Украине о том, что окно для урегулирования конфликта не может оставаться открытым бесконечно", — написал он в соцсети X.
В пятницу Медведев написал в Telegram-канале, что России следует пересмотреть свою позицию относительно вступления соседних стран, включая Украину, в Евросоюз. Политик объяснил это тем, что ЕС больше не является исключительно экономическим союзом. Он может быстро преобразоваться в полноценный военный альянс, крайне враждебный России, который в некоторых аспектах мог бы оказаться даже опаснее НАТО, отметил зампред Совбеза.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.