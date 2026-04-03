Организатор похода на Камчатке знал о бродящих медведях

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр – РИА Новости. Елизовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 44-летнего организатора похода, который, несмотря на явную угрозу от диких животных, не принял мер для безопасности туристов, что привело к нападению медведя на женщину, сообщает прокуратура Камчатского края.
"Разбив лагерь и расположившись в нем, на протяжении двух дней они наблюдали медведей, бродящих в непосредственной близости с местом стоянки, один из которых даже повредил палатку", - проинформировал надзорный орган на платформе Max.
Инцидент произошёл в июле прошлого года. Фигурант организовал поход для 18 туристов в район Мутновской ГеоЭС. Уже на месте группа несколько дней видела медведей рядом с лагерем, один зверь повредил палатку. После этого четверо участников благоразумно вернулись в Петропавловск-Камчатский.
Однако руководитель группы пренебрёг риском. В один из вечеров он увёл помощницу и нескольких туристов к бассейну ГеоЭС, оставив других без присмотра. В это время на путешественницу из Саратова, которая оставалась в палатке, напал медведь. Женщина получила тяжёлые укушенные и скальпированные раны, причинившие тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлено в Елизовский районный суд.
