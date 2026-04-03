Организатор похода на Камчатке знал о бродящих медведях

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр – РИА Новости. Елизовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 44-летнего организатора похода, который, несмотря на явную угрозу от диких животных, не принял мер для безопасности туристов, что привело к нападению медведя на женщину, сообщает прокуратура Камчатского края.