Отец Маска усомнился в том, что американцы высаживались на Луну

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году кажется подозрительной, учитывая, что в последние 10 лет другие страны терпели неудачи при попытках посадить космические аппараты на спутник Земли, выразил мнение в беседе с РИА Новости Эррол Маск, отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
"Миссия "Аполлон" выглядит немного подозрительно с учетом того, что это якобы удалось сделать (более чем - ред.) 50 лет назад. Это выглядит очень подозрительно", - сказал Маск.
По его словам, сомнения вызваны колоссальной сложностью посадки на Луну, особенно с учетом объема топлива, необходимого для безопасного прилунения.
"Последние 10 стран, которые пытались посадить что-то на Луну, потерпели крушение. Последние 10 попыток посадки на Луну закончились аварией. В том числе у НАСА - крушением, потому что они не могут сесть, у них не получается посадка", - добавил Маск.
Американские астронавты высадились на Луну 20 июля 1969 года. Репортажи о полете на спутник Земли транслировали телевизионные каналы по всему миру, кроме СССР и Китая. Однако реальность кадров, представленных общественности, до сих пор подвергается сомнению. Так, по данным ВЦИОМ от 2018 года, более половины россиян (57% опрошенных) не верят в правдивость высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, полагая, что соответствующие документальные материалы были сфальсифицированы.
Бизнесмен Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX в ближайшие десятилетия намерена построить города на Луне и Марсе, причем сначала сосредоточится на спутнике Земли. По его словам, компания уже сместила акцент на создание саморазвивающегося города на Луне, чего, как он считает, можно добиться менее, чем за десять лет. При этом SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и рассчитывает приступить к этому примерно через пять-семь лет, отмечал предприниматель.