Отец Маска усомнился в том, что американцы высаживались на Луну

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году кажется подозрительной, учитывая, что в последние 10 лет другие страны терпели неудачи при попытках посадить космические аппараты на спутник Земли, выразил мнение в беседе с РИА Новости Эррол Маск, отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.