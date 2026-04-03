Японский зоопарк не сможет отдать невесту для манула Тимофея в Москву

"Сейчас мы в зоопарке создаем новый объект для манулов. То есть нам самим дополнительно нужны еще манулы в зоопарк Хигасияма. В прошлом году у нас родились трое котят. Все трое – коты. Но так как они родились от арендованных особей, то и права на этих котят принадлежат не нам, а другому зоопарку. И мы должны будем вернуть этих деток. Таким образом, получается, что мы сами сейчас ищем себе новых манулов", - пояснил собеседник агентства.