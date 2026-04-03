Японский зоопарк не сможет отдать невесту для манула Тимофея в Москву

ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Зооботанический парк Хигасияма города Нагоя в Японии не сможет отдать невесту для манула Тимофея в Москву, сообщил РИА Новости представитель зоопарка.
"Дело в том, что обе кошки манула в нашем зоопарке Хигасияма – арендованные. Поэтому мы не можем их передать. Это первая проблема. Кроме того, одна из них - Хани - уже очень пожилая. До такой степени пожилая, что, скорее всего, нет надежды даже на еще одно потомство от нее. Таким образом, остается только одна кошка", - сказал представитель зоопарка города Нагоя.
Кроме того, есть еще целый ряд обстоятельств, из-за которых Тимофею не судьба встретиться с японской невестой.
"Сейчас мы в зоопарке создаем новый объект для манулов. То есть нам самим дополнительно нужны еще манулы в зоопарк Хигасияма. В прошлом году у нас родились трое котят. Все трое – коты. Но так как они родились от арендованных особей, то и права на этих котят принадлежат не нам, а другому зоопарку. И мы должны будем вернуть этих деток. Таким образом, получается, что мы сами сейчас ищем себе новых манулов", - пояснил собеседник агентства.
Проблема нехватки манулов, как оказалось, типична для японских зоопарков в целом. Популярность этих животных растет, а особей мало.
"Вообще в зоопарках Японии стало очень мало манулов. А зоопарков, которые хотят манулов и ищут их – очень много... То есть многие как раз сами бы хотели получить манулов", - пояснил представитель зоопарка.
Как выяснило РИА Новости, в Японии манулы живут в семи зоопарках, но фактически только в зоопарке Хигасияма в Нагое число здоровых кошек больше числа котов. Здесь живут один кот и две кошки – Хани и Миня. Таким образом, это единственный зоопарк в Японии, который хотя бы арифметически мог потенциально породниться с Московским зоопарком.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила РИА Новости, что Тимофею подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
26 марта, 03:47