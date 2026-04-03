Макрон решил собрать коалицию, чтобы добиться независимости от США

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал несколько стран мира объединиться и вместе противостоять США.
При этом Макрон добавил, что страны не должны быть слишком зависимы от Вашингтона или в каком-либо виде страдать от его непоследовательности. Он также заявил, что Франция не хочет быть вассалом США и других держав.
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала призыв французского президента. Она отметила, что Макрон к "средним по размеру государствам" причислил Индию, Канаду, Австралию, Бразилию.
Как писало агентство Bloomberg, европейские лидеры пытаются дистанцироваться от Соединенных Штатов, в том числе на фоне операции против Ирана. Президент Дональд Трамп выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Вашингтону, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.
По данным Politico, в Европе считают, что Североатлантический альянс парализован и уже разваливается, а европейские лидеры в узком кругу обсуждают, как реагировать на угрозы Трампа выйти из НАТО.
