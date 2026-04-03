СМИ: одного из летчиков разбившегося в Иране истребителя США спасли - РИА Новости, 03.04.2026
18:43 03.04.2026
СМИ: одного из летчиков разбившегося в Иране истребителя США спасли
Один из двух членов экипажа разбившегося в Иране американского истребителя был спасен, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на западный источник.
в мире
иран
сша
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: одного из летчиков разбившегося в Иране истребителя США спасли

N12: один из летчиков разбившегося в Иране американского истребителя спасен

Фотография кресла сбитого американского истребителя F-35, опубликованная КСИР
Фотография кресла сбитого американского истребителя F-35, опубликованная КСИР - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Фотография кресла сбитого американского истребителя F-35, опубликованная КСИР
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. Один из двух членов экипажа разбившегося в Иране американского истребителя был спасен, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на западный источник.
"Один член американского экипажа был спасён", - сообщила новостная служба телеканала.
СМИ: власти призвали население Ирана помочь в поисках американских пилотов
3 апреля, 17:40
Ранее агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Какой-либо официальной информации по поводу пропавших пилотов не было.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники ранее сообщила, что вооружённые силы США проводят поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном.
По данным Washington Post, самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек.
СМИ: США в декабре тайно выслали заместителя постпреда Ирана в ООН
3 апреля, 16:26
 
В миреИранСШАF-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
