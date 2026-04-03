Молдавия решила выйти из СНГ с оговорками, заявил Лебедев

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Молдавия решила выйти из СНГ, но при этом хочет сохранить действие 104 экономических соглашений, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества. Глава молдавского МИД Михай Попшой ранее заявлял, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
"Молдавия выходит, но с оговорками, как было заявлено на заседании парламента Молдавии. Они решили выйти из основополагающих документов - это устав, соглашение о создании СНГ, но 208 соглашений для Молдавии пока действительны, 104 из них в экономической сфере, они хотят оставаться в этих соглашениях", - заявил Лебедев на полях Экономического совета СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
