Молдавия решила выйти из СНГ с оговорками, заявил Лебедев

"Молдавия выходит, но с оговорками, как было заявлено на заседании парламента Молдавии. Они решили выйти из основополагающих документов - это устав, соглашение о создании СНГ, но 208 соглашений для Молдавии пока действительны, 104 из них в экономической сфере, они хотят оставаться в этих соглашениях", - заявил Лебедев на полях Экономического совета СНГ.