МИД: Лавров и генсек ШОС обсудили направления деятельности организации

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым приоритетные направления деятельности организации, сообщили в МИД РФ.
"В центре обстоятельной дискуссии были приоритетные вопросы деятельности ШОС в свете ситуации, складывающейся в регионе и мире в целом", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи Лаврова и Ермекбаева.
По информации МИД РФ, стороны подчеркнули значимость развития в нынешних условиях взаимодействия в рамках организации как основы формирования в Евразии широкого пространства надежной равной безопасности и устойчивого роста.
"Рассмотрены практические задачи по дальнейшему продвижению процесса комплексной модернизации ШОС применительно к современным геополитическим реалиям, а также содержательного наполнения предстоящего в Киргизии саммита организации, который пройдет под знаком её 25-ой годовщины", - добавили в российском МИД.
