Россия и Египет выступают за прекращение огня вокруг Ирана, заявил Лавров

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия и Египет выступают за немедленное прекращение боевых действий вокруг Ирана, а также выступают за дипломатическое урегулирование кризиса с учетом интересов безопасности всех стран региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И Россия, и Египет выступают за немедленное прекращение боевых действий, за возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся разногласий при обеспечении интересов безопасности всех без исключения государств региона, включая и дружественные нам арабские страны Персидского залива, и Ирак, и Иорданию, Сирию, Ливан и, конечно же, Исламскую Республику Иран", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта, говоря о беспрецедентной эскалации в зоне Персидского залива в результате неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.