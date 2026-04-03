Лавров обменялся шутками с переводчиком на переговорах с главой МИД Египта

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку поправил переводчика с арабского языка на переговорах с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу", - передал переводчик первые слова вступительного слова египетского министра. Однако отчества главы российского МИД Бадр Абдель Аты на арабском не произнес.