Король эпатажа Элис Купер женился спустя полвека: как выглядит его невеста
19:58 03.04.2026
Король эпатажа Элис Купер женился спустя полвека: как выглядит его невеста
Король эпатажа Элис Купер женился спустя полвека: как выглядит его невеста

© AP Photo / Amy Harris — Элис Купер выступает на фестивале Louder Than Life Music Festival в Луисвилле, Кентукки
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Элис Купер — король шок-рока, иконa эпатажа и один из самых легендарных музыкантов в истории рок-музыки. Но за сценическим макияжем, гильотиной и дикими выступлениями скрывается человек, который 50 лет верен одной женщине. История их любви невероятна.

Встреча, которая длится полвека

Осенью 1975 года 18-летняя балерина Шерил Годдард проходила кастинг на участие в грандиозном турне Welcome To My Nightmare легендарного рок-музыканта. Она прошла прослушивания и отправилась в путешествие, которое затянулось на всю жизнь.
После одного из концертов вся съемочная группа собралась в гостиничном номере Элиса: ели пиццу и смотрели ужастики. Молоденькая блондинка модельной внешности заметила Элиса. Она понятия не имела, кто он такой и какова его роль в мировой музыке. Они разговаривали всю ночь. Когда остальные начали тактично выходить из номера, оба поняли: это навсегда.
Винсент Дамон Фурнье (это настоящее имя Элиса Купера) и Шерил поженились 21 марта 1976 года в Мексике. Их отцы, оба священники, благословили союз. Клятвы молодожены дали перед Богом.
Путь вместе не был розовым. Элис устраивал бесконечные вечеринки, его захватил алкоголь. В 1977 году рокер понял: победит либо он, либо зеленый змий. Он выбрал лечение. Гастрит не позволял ему ничего есть, организм давал сбой. Но опыт реабилитации вдохновил на альбом From the Inside.
Однако вылечившись, Купер вернулся к старым привычкам. Шерил не выдержала. В 1983 году она подала на развод. Это стало шоком для Элиса. Понимание пришло мгновенно: быть "крутым и модным" он может только 90 минут на сцене, а в остальное время — просто быть собой.
Элис отказался от алкоголя насовсем. Вот уже 33 года музыкант не пьет ничего крепче газировки. "Это как принять яд", — говорит он о спиртном. Шерил вернулась.
Шерил стала для Элиса не просто супругой. Она его правая рука, его муза, бессменная участница его легендарного концертного шоу с гильотиной, с которым он гастролирует десятилетия. Они вместе наносят грим перед концертом, обсуждают сценарий, помогают друг другу на сцене. После выступления вспоминают детали за ужином.
"Мы оба всю жизнь в шоу-бизнесе. Мы никогда не расстаемся. Это здорово", — говорил Элис. Их брак считается самым крепким в рок-н-ролле. Купер неоднократно говорил, что они ни разу не изменили друг другу.
У них трое детей. Дочь Калико — танцовщица, актриса и певица. Младшая Сонора работает гримером на шоу отца. Сын Диего — музыкант, ныне работающий в аукционном доме. Все трое помогают в благотворительной организации родителей Alice Cooper's Solid Rock Teen Centers.

Cвадьба в Финиксе

В субботу, 21 марта, в культовом особняке Ригли с видом на гору Кэмелбэк собрались 220 человек. Были Дафф Маккаган из Guns N' Roses, Роб Зомби, Крисс Энджел, Мэрилин Мэнсон. Гитаристка Нита Штраус приехала с мужем. Внучки разбрасывали лепестки роз.
Элис был в черном костюме и белой рубашке с бабочкой. Легкий макияж — чуть подведенные глаза. Шерил надела длинное пышное платье с открытым декольте и — да, она не постеснялась! — покрыла голову фатой. Невеста выглядела королевой.
Со стороны Купера шафером был Шеп Гордон, который 55 лет подряд был его менеджером и присутствовал на первой свадьбе в 1976 году. К алтарю в виде креста Шерил вел ее 92-летний отец, который повторил свою роль священника.
После трогательных речей супруги обменялись кольцами из белого золота в этрусском стиле, украшенными бриллиантами и рубинами. Дизайн был разработан специально: чтобы Элису было удобно держать микрофон и клюшку для гольфа. Пара шествовала под аплодисменты гостей. Купер подарил жене страстный поцелуй.
Вечеринка прошла под музыку, которую играли друзья семьи. Декор был минималистичен: только ткани и свечи, никаких лишних композиций. В конце молодожены разрезали большой белый торт, украшенный красными розами и цифрой 50.
На протяжении многих лет пресса распространяла слухи о якобы заключенном между Элисом и Шерил "договоре смерти". В 2019-м рокер развеял этот миф. Он просто сказал в интервью, что они постоянно вместе: в дороге, на сцене, в туре. Если что-то случится с одним — случится и с другим. Пресса случайно исказила его слова.
На самом деле, объяснил Купер, у них нет договора о смерти. У них есть договор о жизни — совместной и счастливой.
 
 
 
