Король эпатажа Элис Купер женился спустя полвека: как выглядит его невеста

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Элис Купер — король шок-рока, иконa эпатажа и один из самых легендарных музыкантов в истории рок-музыки. Но за сценическим макияжем, гильотиной и дикими выступлениями скрывается человек, который 50 лет верен одной женщине. История их любви невероятна.

Встреча, которая длится полвека

Осенью 1975 года 18-летняя балерина Шерил Годдард проходила кастинг на участие в грандиозном турне Welcome To My Nightmare легендарного рок-музыканта. Она прошла прослушивания и отправилась в путешествие, которое затянулось на всю жизнь.

После одного из концертов вся съемочная группа собралась в гостиничном номере Элиса: ели пиццу и смотрели ужастики. Молоденькая блондинка модельной внешности заметила Элиса. Она понятия не имела, кто он такой и какова его роль в мировой музыке. Они разговаривали всю ночь. Когда остальные начали тактично выходить из номера, оба поняли: это навсегда.

Винсент Дамон Фурнье (это настоящее имя Элиса Купера) и Шерил поженились 21 марта 1976 года в Мексике. Их отцы, оба священники, благословили союз. Клятвы молодожены дали перед Богом.

Путь вместе не был розовым. Элис устраивал бесконечные вечеринки, его захватил алкоголь. В 1977 году рокер понял: победит либо он, либо зеленый змий. Он выбрал лечение. Гастрит не позволял ему ничего есть, организм давал сбой. Но опыт реабилитации вдохновил на альбом From the Inside.

© AP Photo Элис Купер, 1977

Однако вылечившись, Купер вернулся к старым привычкам. Шерил не выдержала. В 1983 году она подала на развод. Это стало шоком для Элиса. Понимание пришло мгновенно: быть "крутым и модным" он может только 90 минут на сцене, а в остальное время — просто быть собой.

Элис отказался от алкоголя насовсем. Вот уже 33 года музыкант не пьет ничего крепче газировки. "Это как принять яд", — говорит он о спиртном. Шерил вернулась.

Шерил стала для Элиса не просто супругой. Она его правая рука, его муза, бессменная участница его легендарного концертного шоу с гильотиной, с которым он гастролирует десятилетия. Они вместе наносят грим перед концертом, обсуждают сценарий, помогают друг другу на сцене. После выступления вспоминают детали за ужином.

"Мы оба всю жизнь в шоу-бизнесе. Мы никогда не расстаемся. Это здорово", — говорил Элис. Их брак считается самым крепким в рок-н-ролле. Купер неоднократно говорил, что они ни разу не изменили друг другу.

© AP Photo / Chris Pizzello Элис Купер со своей дочерью Калико, 2007

У них трое детей. Дочь Калико — танцовщица, актриса и певица. Младшая Сонора работает гримером на шоу отца. Сын Диего — музыкант, ныне работающий в аукционном доме. Все трое помогают в благотворительной организации родителей Alice Cooper's Solid Rock Teen Centers.

Cвадьба в Финиксе

В субботу, 21 марта, в культовом особняке Ригли с видом на гору Кэмелбэк собрались 220 человек. Были Дафф Маккаган из Guns N' Roses, Роб Зомби, Крисс Энджел, Мэрилин Мэнсон. Гитаристка Нита Штраус приехала с мужем. Внучки разбрасывали лепестки роз.

Элис был в черном костюме и белой рубашке с бабочкой. Легкий макияж — чуть подведенные глаза. Шерил надела длинное пышное платье с открытым декольте и — да, она не постеснялась! — покрыла голову фатой. Невеста выглядела королевой.

Со стороны Купера шафером был Шеп Гордон, который 55 лет подряд был его менеджером и присутствовал на первой свадьбе в 1976 году. К алтарю в виде креста Шерил вел ее 92-летний отец, который повторил свою роль священника.

© AP Photo / Richard Shotwell Элис Купер и Шерил Годдард

После трогательных речей супруги обменялись кольцами из белого золота в этрусском стиле, украшенными бриллиантами и рубинами. Дизайн был разработан специально: чтобы Элису было удобно держать микрофон и клюшку для гольфа. Пара шествовала под аплодисменты гостей. Купер подарил жене страстный поцелуй.

Вечеринка прошла под музыку, которую играли друзья семьи. Декор был минималистичен: только ткани и свечи, никаких лишних композиций. В конце молодожены разрезали большой белый торт, украшенный красными розами и цифрой 50.

На протяжении многих лет пресса распространяла слухи о якобы заключенном между Элисом и Шерил "договоре смерти". В 2019-м рокер развеял этот миф. Он просто сказал в интервью, что они постоянно вместе: в дороге, на сцене, в туре. Если что-то случится с одним — случится и с другим. Пресса случайно исказила его слова.