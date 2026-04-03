Мурат Кумпилов: Абхазия и Адыгея заинтересованы в укреплении отношений

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Братские народы Абхазии и Адыгеи заинтересованы в укреплении дружеских отношений, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в рамках форума "Абхазия — инвестиции в будущее".

Международный экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее" проходит в Сухуме 3-4 апреля. В работе форума принимают участие руководители государственных органов, отвечающие за развитие отраслей экономики, гости из ближнего и дальнего зарубежья, в первую очередь, из Российской Федерации, включая руководство ряда российских регионов, руководителей федеральных органов исполнительной власти. Программа форума включает пленарные заседания на открытии и подведении итогов 3 и 4 апреля и 6 круглых столов по ключевым направлениям социально-экономического развития Республики Абхазия.

"С Абхазией нас связывают давние дружеские отношения. Наши братские народы заинтересованы в их укреплении в рамках развития российско-абхазского сотрудничества, на что нас нацеливает президент РФ Владимир Путин. Поэтому будем максимально использовать площадку форума для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия, реализации совместных проектов", — приводит пресс-служба правительства Адыгеи слова Кумпилова.

Глава Адыгеи отметил перспективность развития отношений с Абхазией и сообщил, что делегация региона примет активное участие в деловой программе форума.

Для участников будут организованы профильные круглые столы по следующим направлениям: "Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности"; "Развитие сельского хозяйства"; "Туризм как драйвер развития экономики"; "Перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики"; "Традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия"; "Влияние креативных индустрий на современную экономику".