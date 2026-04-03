18:39 03.04.2026
В США призвали Трампа прекратить блокаду Кубы
© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Группа из 52 американских законодателей-демократов из обеих палат конгресса направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом немедленно прекратить экономическую блокаду Кубы, заявив, что политика "максимального давления" провалилась и провоцирует на острове катастрофический гуманитарный кризис.
"Мы пишем вам (президент Трамп – ред.), движимые чувством глубокой тревоги в связи с катастрофическим гуманитарным кризисом на Кубе — кризисом, который ваша администрация активно усугубляет, расширяя политику, терпящую неудачу уже более шести десятилетий... Мы призываем вас сделать выбор в пользу дипломатии, а не провальной тактики давления", - говорится в письме законодателей.
В документе отмечается, что "любая попытка незаконного использования вооруженных сил США для свержения кубинского режима рискует стоить американским налогоплательщикам миллиардов долларов", при этом не изменив политическую ситуацию на острове.
Американский президент Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику республики и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Вторую партию нефти загружают для поставки на Кубу
2 апреля, 13:51
 
