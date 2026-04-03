В США призвали Трампа прекратить блокаду Кубы

ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Группа из 52 американских законодателей-демократов из обеих палат конгресса направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом немедленно прекратить экономическую блокаду Кубы, заявив, что политика "максимального давления" провалилась и провоцирует на острове катастрофический гуманитарный кризис.

В документе отмечается, что "любая попытка незаконного использования вооруженных сил США для свержения кубинского режима рискует стоить американским налогоплательщикам миллиардов долларов", при этом не изменив политическую ситуацию на острове.