15:39 03.04.2026
В Госдуме учтут позицию участников рынка по законопроекту о криптовалютах
2026-04-03T15:39:00+03:00
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку учтет позицию участников рынка по законопроекту о регулировании операций с цифровой валютой в России, заявил глава комитета Анатолий Аксаков.
Правительство РФ 1 апреля внесло в Госдуму пакет законопроектов о регулировании операций с цифровой валютой в России.
"В комитете Госдумы по финансовому рынку при доработке законопроекта, естественно, будем советоваться с участниками рынка. Наша цель - сформировать легальное правовое поле крипторынка таким образом, чтобы оно было максимально комфортным для добросовестных участников и при этом позволяло пресекать преступные операции", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
По его словам, правительственные инициативы закладывают фундамент национальной инфраструктуры рынка криптовалют с четкими условиями допуска и регулирования его участников. Он добавил, что формируемая архитектура позволит создать прозрачный рынок цифровых валют, защищенный от мошенников и обеспечивающий соблюдение прав инвесторов.
Парламентарий также указал, что российский рынок не будет работать в закрытом поле - криптовалюту можно будет переводить в другие страны через лицензируемых посредников, а российский бизнес сможет расширить внешнеторговые расчеты с помощью криптовалют, что позволит снизить санкционные риски.
ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
