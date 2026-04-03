В Госдуме учтут позицию участников рынка по законопроекту о криптовалютах

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку учтет позицию участников рынка по законопроекту о регулировании операций с цифровой валютой в России, заявил глава комитета Анатолий Аксаков.

Правительство РФ 1 апреля внесло в Госдуму пакет законопроектов о регулировании операций с цифровой валютой в России.

"Парламентской газете". "В комитете Госдумы по финансовому рынку при доработке законопроекта, естественно, будем советоваться с участниками рынка. Наша цель - сформировать легальное правовое поле крипторынка таким образом, чтобы оно было максимально комфортным для добросовестных участников и при этом позволяло пресекать преступные операции", - сказал Аксаков

По его словам, правительственные инициативы закладывают фундамент национальной инфраструктуры рынка криптовалют с четкими условиями допуска и регулирования его участников. Он добавил, что формируемая архитектура позволит создать прозрачный рынок цифровых валют, защищенный от мошенников и обеспечивающий соблюдение прав инвесторов.