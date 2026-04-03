В Роскосмосе рассказали о запуске спутников для доступа в интернет

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия запустит первые спутники для доступа в интернет с телефона в 2027-2029 годах, заявил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации "Роскосмос" Геннадий Ерохин.
Он отметил, что в мире уже приступили к широкополосной передаче данных с низких орбит с минимальными задержками. Китай уже развернул три геостационарных космических аппарата с возможностью передачи информации на обычные сотовые телефоны типа Huawei с специальным чипом. iPhone начал использовать свою среднеорбитальную систему.
"Сейчас перед нашей отраслью, как госкорпорации "Роскосмос", так и частников, стоит задача именно облика этой группировки, и задача уже в 27-м году запустить первые демонстраторы, в 28-29 годах запустить уже первый космический аппарат именно этой группировки, которая обеспечит нас всех именно уже доступом с помощью обычного нашего сотового телефона до сети интернет в любой точке России", - сказал Ерохин на форуме InfoSpace.
Он добавил, что связь с группировкой будет доступна во всем мире.
Глава "Роскосмоса" объяснил важность освоения космоса
1 апреля, 11:40