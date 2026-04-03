МЭР: влияние ситуации на Ближнем Востоке на туризм в России оценивать рано

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Влияние ситуации на Ближнем Востоке на въездной туризм в Россию оценивать преждевременно, при этом авиарейсы арабских авиакомпаний продолжают восстанавливаться, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Тут трудно оценить, потому что мы не знаем, сколько продлится эта ситуация на Ближнем Востоке, рано делать какие-то прогнозы. При этом рейсы выполняются, восстанавливаются как с Объединенными Арабскими Эмиратами, так и с Саудовской Аравией", - сказал Кондратьев в кулуарах Абхазского международного экономического форума.
Кроме того, он напомнил, что ограничений на въезд иностранных туристов в Россию с Ближнего Востока нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.