11:43 03.04.2026
Пострадавшие от пастереллеза в Новосибирской области получили выплаты
Жители шести сел в Новосибирской области получили выплаты за изъятый скот

НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Компенсационные и социальные выплаты в связи с изъятием сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области получили все жители шести сел в пяти районах региона, сообщило областное правительство.
"Компенсации за утерянный скот и региональные выплаты социальной помощи жителям региона, пострадавшим в результате изъятия животных, в марте предоставлены в полном объеме. Меры поддержки в марте 2026 года получили жители шести сел в пяти районах Новосибирской области", - говорится в сообщении.
Власти напомнили, что помимо единоразовых компенсационных выплат для граждан и членов их семей начаты выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода. Такая социальная помощь предоставляется в течение девяти месяцев равными платежами и в общей сумме составит 167 040 рублей на каждого члена семьи.
"Мы понимаем, насколько серьезным испытанием стало изъятие животных для жителей пострадавших сел - для многих из них скот был не просто имуществом, а основой семейного дохода и частью привычного уклада жизни. Именно поэтому мы выстроили максимально удобную для граждан систему оказания помощи. Мы продолжим работать с максимальной оперативностью, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания", – приводятся в сообщении слова министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой.
В облправительстве уточнили, что всего в марте компенсации за изъятых животных и социальные выплаты получили 273 из 274 пострадавших семей на общую сумму более 107 миллионов рублей.
"От одной семьи заявление на компенсацию стоимости утерянных животных поступило с указанием реквизитов супруга без соответствующей доверенности, а заявление на предоставление социальных выплат в связи с частичной потерей дохода не подано. После завершения оформления документов выплаты будут сделаны в кратчайшие сроки", - отмечается в сообщении.
В Новосибирской области в 2026 году в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. При этом 24 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в регионе ликвидированы. Новые случаи заболевания не фиксируются.
