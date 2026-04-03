В России разработали ГОСТ на приготовление колобка

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проект первого ГОСТа традиционной русской кухни разработан в России, он содержит рекомендации по технологиям приготовления блюд русской традиционной кухни, в том числе колобка, следует из проекта стандарта, который есть в распоряжении РИА Новости.

В ГОСТе дается описание блюда, основные и дополнительные ингредиенты, технологические особенности, а также подача блюда. Так, для приготовления "сказочного" колобка потребуется мука, сметана, сливочное масло, молоко, сливки, яйцо, закваска или дрожжи. Тесто для колобка приготавливают опарным способом, формуют изделие в виде небольшого шара и пряжут в растительном масле или запекают в печи или духовом шкафу.

А вот такого блюда, известного многим из детства, как кисель в ГОСТе целых три разновидности: гороховый, ячменный и сладкий, он же плодово-ягодный. Разработаны рекомендации и для каши. Под ней понимается блюдо из сваренной или запаренной крупы.

Технология для котлет тоже не одна, а целых шесть, в зависимости от разновидности. Помимо мясных в ГОСТе нашли свое место овощные и рыбные.

Пока рекомендации разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе не только супы и горячие блюда, но и салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционная русская приправа хрен.