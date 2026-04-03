https://ria.ru/20260403/kolobok-2084883918.html
В России разработали ГОСТ на приготовление колобка - РИА Новости, 03.04.2026
Проект первого ГОСТа традиционной русской кухни разработан в России, он содержит рекомендации по технологиям приготовления блюд русской традиционной кухни, в... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T00:25:00+03:00
общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084883780_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0565b6167a9eaa279676741e3952a81f.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084883780_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6bc2d9ddc3502e2fcecf5749b4d4c6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проект первого ГОСТа традиционной русской кухни разработан в России, он содержит рекомендации по технологиям приготовления блюд русской традиционной кухни, в том числе колобка, следует из проекта стандарта, который есть в распоряжении РИА Новости.
В ГОСТе дается описание блюда, основные и дополнительные ингредиенты, технологические особенности, а также подача блюда. Так, для приготовления "сказочного" колобка потребуется мука, сметана, сливочное масло, молоко, сливки, яйцо, закваска или дрожжи. Тесто для колобка приготавливают опарным способом, формуют изделие в виде небольшого шара и пряжут в растительном масле или запекают в печи или духовом шкафу.
А вот такого блюда, известного многим из детства, как кисель в ГОСТе целых три разновидности: гороховый, ячменный и сладкий, он же плодово-ягодный. Разработаны рекомендации и для каши. Под ней понимается блюдо из сваренной или запаренной крупы.
Технология для котлет тоже не одна, а целых шесть, в зависимости от разновидности. Помимо мясных в ГОСТе нашли свое место овощные и рыбные.
Пока рекомендации разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе не только супы и горячие блюда, но и салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционная русская приправа хрен.
Ранее в Минпромторге
отмечали, что проект ГОСТа содержит рекомендации по технологии приготовления блюд русской традиционной кухни, а также объединяет лучшие практики приготовления традиционных блюд, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.