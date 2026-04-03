Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа - РИА Новости, 03.04.2026
10:14 03.04.2026 (обновлено: 10:30 03.04.2026)
Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа
Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа - РИА Новости, 03.04.2026
Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа
Вопросы развития территорий, реализация и дополнение положений Народной программы партии "Единая Россия" с учётом запросов югорчан стали ключевыми темами... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:14:00+03:00
2026-04-03T10:30:00+03:00
ханты-мансийск
урай
павел завальный
единая россия
общество
ханты-мансийск
урай
ханты-мансийск, урай, павел завальный, единая россия, общество
Ханты-Мансийск, Урай, Павел Завальный, Единая Россия, Общество
Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа

Завальный назвал ключевые темы рабочих встреч с жителями ХМАО

ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. Вопросы развития территорий, реализация и дополнение положений Народной программы партии "Единая Россия" с учётом запросов югорчан стали ключевыми темами рабочих встреч с жителями городов и поселений Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по энергетике Павел Завальный.
Павел Завальный в рамках региональной недели работы депутатов Госдумы провел встречи с жителями сельского поселения Горноправдинска, Ханты-Мансийска, Урая, городских поселений Куминский, Мортка и Междуреченский Кондинского района.
"Такие встречи — это возможность напрямую услышать людей, зафиксировать проблемные точки и определить конкретные решения, которые необходимо продвигать на федеральном уровне. Благодарю всех за открытый диалог и конструктивную работу!" - прокомментировал итоги визита в округ Павел Завальный в своем паблике в соцсети "ВКонтакте".
В Горноправдинске в диалоге с населением депутат обсуждал текущую повестку, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и перспективы развития территории. В Ханты-Мансийске на встречах с членами правительства региона в центре внимания были газификация и развитие дорожной сети в Югре - задачи, от которых напрямую зависит качество жизни людей и развитие экономики округа.
В Урае с управленческой командой города, депутатами, руководителями предприятий и учреждений, представителями общественности он обсудил подготовку кадров в ссузах, развитие энергетики и инфраструктуры, влияние санкций, а также вопросы ЖКХ. Там же прошли встречи со студентами колледжа и сотрудниками "Урайнефтегаза" ПАО "Лукойл-Западная Сибирь". Ключевые вопросы развития территорий, в том числе модернизация инфраструктуры ЖКХ и состояние дорожной сети, а также социально значимые темы звучали и на встрече с жителями населенных пунктов Кондинского района. Отдельно участники встреч обсудили реализацию и дополнение положений Народной программы партии "Единая Россия".
Ханты-МансийскУрайПавел ЗавальныйЕдиная РоссияОбщество
 
 
