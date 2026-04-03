Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа

ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. Вопросы развития территорий, реализация и дополнение положений Народной программы партии "Единая Россия" с учётом запросов югорчан стали ключевыми темами рабочих встреч с жителями городов и поселений Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по энергетике Павел Завальный.

Павел Завальный в рамках региональной недели работы депутатов Госдумы провел встречи с жителями сельского поселения Горноправдинска, Ханты-Мансийска, Урая, городских поселений Куминский, Мортка и Междуреченский Кондинского района.

"Такие встречи — это возможность напрямую услышать людей, зафиксировать проблемные точки и определить конкретные решения, которые необходимо продвигать на федеральном уровне. Благодарю всех за открытый диалог и конструктивную работу!" - прокомментировал итоги визита в округ Павел Завальный в своем паблике в соцсети "ВКонтакте".

В Горноправдинске в диалоге с населением депутат обсуждал текущую повестку, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и перспективы развития территории. В Ханты-Мансийске на встречах с членами правительства региона в центре внимания были газификация и развитие дорожной сети в Югре - задачи, от которых напрямую зависит качество жизни людей и развитие экономики округа.