Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа

ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. Вопросы развития территорий, реализация и дополнение положений Народной программы партии "Единая Россия" с учётом запросов югорчан стали ключевыми темами рабочих встреч с жителями городов и поселений Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по энергетике Павел Завальный.
Павел Завальный в рамках региональной недели работы депутатов Госдумы провел встречи с жителями сельского поселения Горноправдинска, Ханты-Мансийска, Урая, городских поселений Куминский, Мортка и Междуреченский Кондинского района.
"Такие встречи — это возможность напрямую услышать людей, зафиксировать проблемные точки и определить конкретные решения, которые необходимо продвигать на федеральном уровне. Благодарю всех за открытый диалог и конструктивную работу!" - прокомментировал итоги визита в округ Павел Завальный в своем паблике в соцсети "ВКонтакте".
В Горноправдинске в диалоге с населением депутат обсуждал текущую повестку, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и перспективы развития территории. В Ханты-Мансийске на встречах с членами правительства региона в центре внимания были газификация и развитие дорожной сети в Югре - задачи, от которых напрямую зависит качество жизни людей и развитие экономики округа.
В Урае с управленческой командой города, депутатами, руководителями предприятий и учреждений, представителями общественности он обсудил подготовку кадров в ссузах, развитие энергетики и инфраструктуры, влияние санкций, а также вопросы ЖКХ. Там же прошли встречи со студентами колледжа и сотрудниками "Урайнефтегаза" ПАО "Лукойл-Западная Сибирь". Ключевые вопросы развития территорий, в том числе модернизация инфраструктуры ЖКХ и состояние дорожной сети, а также социально значимые темы звучали и на встрече с жителями населенных пунктов Кондинского района. Отдельно участники встреч обсудили реализацию и дополнение положений Народной программы партии "Единая Россия".