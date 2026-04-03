Три семьи в Химках переехали из ветхого жилья в новые квартиры

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В подмосковных Химках три семьи переехали из аварийного жилья в новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Новоселов поздравили глава городского округа Инна Федотова, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, а также представители группы компаний ФСК. Торжественная церемония вручения ключей прошла в выставочном комплексе "Артишок".

"Уверена, что новые квартиры станут не просто местом проживания, а настоящим домом – уютным, теплым, наполненным счастьем и семейным благополучием", – отметила Федотова, ее слова приводит пресс-служба администрации округа.

Переселение идет по соглашению о комплексном развитии территории (КРТ), которое заключили администрация и ГК "ФСК". Всего по проекту предстоит расселить шесть домов, застройщик планирует закончить работы до конца 2026 года.