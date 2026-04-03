Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты
Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты - РИА Новости, 03.04.2026
Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты
Россияне берут меньше кредитных карт на фоне роста стоимости их обслуживания, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T06:59:00+03:00
2026-04-03T06:59:00+03:00
2026-04-03T06:59:00+03:00
россия
общество
россия
россия, общество
Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты
РИА Новости: россияне берут меньше кредитных карт из-за стоимости обслуживания
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россияне берут меньше кредитных карт на фоне роста стоимости их обслуживания, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
По данным бюро, количество кредитных карт на руках у россиян в феврале упало до 95 миллионов – минимума с марта 2023 года.
Банки для поддержания доходности по кредитным картам с конца 2024 года заметно увеличили полную стоимость кредита (ПСК) по ним, отметили в "Скоринг бюро": показатель вырос почти вдвое – с 26% до более чем 48%.
"Сейчас доходность карточного бизнеса снижается в силу роста числа так называемых грейсовиков, что и приводит к снижению числа карт на руках у населения", – пояснили в бюро. Грейсовики – это держатели кредитных карт, которые погашают задолженность в течение льготного периода (грейс-периода), то есть возвращают банку заемные средства без процентов.
Коррекция на рынке кредитных карт началась позже, чем на других рынках банковского кредитования, отметили в бюро. Например, пока в 2024 году рынок потребительского кредитования снижался несколько месяцев, кредитные карты продолжали пользоваться спросом – их количество росло. Только с 2025 года на рынке кредитных карт началось постепенное снижение.