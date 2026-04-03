Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россияне берут меньше кредитных карт на фоне роста стоимости их обслуживания, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

По данным бюро, количество кредитных карт на руках у россиян в феврале упало до 95 миллионов – минимума с марта 2023 года.

Банки для поддержания доходности по кредитным картам с конца 2024 года заметно увеличили полную стоимость кредита (ПСК) по ним, отметили в "Скоринг бюро": показатель вырос почти вдвое – с 26% до более чем 48%.

"Сейчас доходность карточного бизнеса снижается в силу роста числа так называемых грейсовиков, что и приводит к снижению числа карт на руках у населения", – пояснили в бюро. Грейсовики – это держатели кредитных карт, которые погашают задолженность в течение льготного периода (грейс-периода), то есть возвращают банку заемные средства без процентов.