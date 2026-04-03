Рейтинг@Mail.ru
Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 03.04.2026
Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты
Россияне берут меньше кредитных карт на фоне роста стоимости их обслуживания, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". РИА Новости, 03.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939154556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a97a0f5da240cce64896bd2fa67624fe.jpg
https://ria.ru/20260309/rossija-2079529857.html
Названа причина снижения спроса россиян на кредитные карты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россияне берут меньше кредитных карт на фоне роста стоимости их обслуживания, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
По данным бюро, количество кредитных карт на руках у россиян в феврале упало до 95 миллионов – минимума с марта 2023 года.
Банки для поддержания доходности по кредитным картам с конца 2024 года заметно увеличили полную стоимость кредита (ПСК) по ним, отметили в "Скоринг бюро": показатель вырос почти вдвое – с 26% до более чем 48%.
"Сейчас доходность карточного бизнеса снижается в силу роста числа так называемых грейсовиков, что и приводит к снижению числа карт на руках у населения", – пояснили в бюро. Грейсовики – это держатели кредитных карт, которые погашают задолженность в течение льготного периода (грейс-периода), то есть возвращают банку заемные средства без процентов.
Коррекция на рынке кредитных карт началась позже, чем на других рынках банковского кредитования, отметили в бюро. Например, пока в 2024 году рынок потребительского кредитования снижался несколько месяцев, кредитные карты продолжали пользоваться спросом – их количество росло. Только с 2025 года на рынке кредитных карт началось постепенное снижение.
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала