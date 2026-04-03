Врач рассказала об опасности высоких каблуков

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Постоянное ношение высоких каблуков может привести к развитию варикозной болезни, усталости, тяжести и боли в ногах, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

"Во время хождения на высоких каблуках (более 5-6 сантиметров) напрягается икроножная мышца - кровоток в ней ухудшается. Если эта нагрузка на сосуды будет постоянной, запустится развитие варикозной болезни", - сказала флеболог.

Она отметила, что во время ношения каблуков растягиваются стенки вен, повреждаются венозные клапаны, которые перестают плотно смыкаться, из-за плохой циркуляции повреждаются и клапаны венозных соединений, кровь из глубокой системы начинает переполнять поверхностную - вены начинают выступать и становятся заметными.