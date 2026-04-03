В Иране продолжают поиск второго члена экипажа сбитого F-15, пишут СМИ
2026-04-03T23:24:00+03:00
CBS: в Иране продолжают поиск второго члена экипажа сбитого F-15
НЬЮ-ЙОРК, 3 апр – РИА Новости.
Поиск второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E продолжается, утверждает телеканал CBS
со ссылкой на источники.
По данным Washington Post, самолёт США
, предположительно, потерпевший крушение в Иране
, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек. Агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет.
"Американский пилот F-15E, спасенный после того, как его самолет был сбит над Ираном, был эвакуирован двумя военными вертолетами США... поиск второго члена экипажа F-15E - офицера систем вооружения – продолжается", – пишет СМИ.
Там же утверждают, что вертолет, перевозивший спасенного пилота, был поражен огнем из стрелкового оружия, член экипажа был ранен.
"Вертолет благополучно совершил посадку. Все военнослужащие получают первичную медицинскую помощь и будут транспортированы для дальнейшего медицинского лечения", – отмечает CBS, не уточняя число пострадавших и характер травм.