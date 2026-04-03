В Иране продолжают поиск второго члена экипажа сбитого F-15, пишут СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 3 апр – РИА Новости. Поиск второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E продолжается, утверждает телеканал Поиск второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E продолжается, утверждает телеканал CBS со ссылкой на источники.

По данным Washington Post, самолёт США , предположительно, потерпевший крушение в Иране , является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек. Агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет.

"Американский пилот F-15E, спасенный после того, как его самолет был сбит над Ираном, был эвакуирован двумя военными вертолетами США... поиск второго члена экипажа F-15E - офицера систем вооружения – продолжается", – пишет СМИ.

Там же утверждают, что вертолет, перевозивший спасенного пилота, был поражен огнем из стрелкового оружия, член экипажа был ранен.