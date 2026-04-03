В Иране два американских вертолета попали под огонь, сообщили СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 3 апр – РИА Новости. Два американских вертолета попали под огонь иранских военных во время поисков потерпевшего крушение самолета F-15, утверждает телеканал NBC со ссылкой на источник.
По данным Washington Post, самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек. Агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет.
"Два военных вертолета США, участвовавших в поисково-спасательной операции после инцидента с F-15, попали под иранский огонь", - говорится в материале.
"Все военнослужащие находятся в безопасности", - добавляет СМИ.
При этом телеканал Newsmax утверждает со ссылкой на источник, что участвующий в спасательной операции вертолет якобы был подбит, но "смог безопасно покинуть воздушное пространство Ирана и совершить посадку без дальнейших инцидентов".
