Рейтинг@Mail.ru
Иран подтвердил, что сбил американский штурмовик А-10 - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 03.04.2026 (обновлено: 22:48 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2085133068.html
Иран подтвердил, что сбил американский штурмовик А-10
Иран подтвердил, что сбил американский штурмовик А-10 - РИА Новости, 03.04.2026
Иран подтвердил, что сбил американский штурмовик А-10
Армия Ирана подтвердила, что сбила американский штурмовик A-10, он упал в Персидском заливе. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T22:43:00+03:00
2026-04-03T22:48:00+03:00
иран
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6655217b490b10b7d6ffd1432ac682cc.jpg
https://ria.ru/20260403/iran-2085130658.html
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de0d27c6e155007a2a51d5d95fc978e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Иран подтвердил, что сбил американский штурмовик А-10

Иран подтвердил, что сбил штурмовик США А-10, он упал в Персидском заливе

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Армия Ирана подтвердила, что сбила американский штурмовик A-10, он упал в Персидском заливе.
"Самолет A-10 был подбит комплексами противовоздушной обороны армии и упал в водах Персидского залива", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Ранее газета New York Times сообщила, что американский штурмовик A-10 потерпел крушение в районе Персидского залива. По ее данным, пилот спасен.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
ИранПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала