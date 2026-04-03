Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 03.04.2026 (обновлено: 21:30 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2085123704.html
"На долгие годы". Иран выступил с жестким предупреждением к США
Тегеран может сохранять блокаду Ормузского пролива для судов США и их союзников в течение длительного времени, передает Press TV.
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"На долгие годы". Иран выступил с жестким предупреждением к США

Press TV: Иран может долгие годы поддерживать блокаду Ормузского пролива

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тегеран может сохранять блокаду Ормузского пролива для судов США и их союзников в течение длительного времени, передает Press TV.
"Иран способен поддерживать такую ​​ситуацию в течение многих лет", — рассказал каналу высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности.
Отмечается, что такое решение обусловлено тем, что большая часть оборудования, которое используется для снабжения военных баз Соединенных Штатов и гарнизонов на Ближнем Востоке, исторически перевозилась по этому водному пути.
Как пояснил источник Press TV, Тегеран считает, что если бы движение в проливе регулировалось и ранее, то логистические возможности противника в регионе были бы существенно снижены.
Военная кампания США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь разрешается проходить только дружественным Ирану странам. По данным агентства Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
Накануне Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала