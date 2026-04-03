"На долгие годы". Иран выступил с жестким предупреждением к США

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тегеран может сохранять блокаду Ормузского пролива для судов США и их союзников в течение длительного времени, передает Press TV.
«
"Иран способен поддерживать такую ситуацию в течение многих лет", — рассказал каналу высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности.
3 апреля, 20:46
Отмечается, что такое решение обусловлено тем, что большая часть оборудования, которое используется для снабжения военных баз Соединенных Штатов и гарнизонов на Ближнем Востоке, исторически перевозилась по этому водному пути.
Как пояснил источник Press TV, Тегеран считает, что если бы движение в проливе регулировалось и ранее, то логистические возможности противника в регионе были бы существенно снижены.
Военная кампания США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь разрешается проходить только дружественным Ирану странам. По данным агентства Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
Накануне Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами.