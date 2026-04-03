"Превратят в тир". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Иран продолжает прочно удерживать свои позиции и демонстрировать силу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену на его YouTube-канале.
"(Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп не осознает, в какой ужасной ситуации оказались США из-за войны, которую он сам же и развязал. Ормузский пролив невозможно открыть силой оружия, даже с помощью всего Военно-морского флота НАТО. Это лишь превратит военные корабли в тир, поэтому ни одна страна их не отправила, поэтому и наш флот этого не сделал. Мы понимаем, какой ценой это обойдется", — сказал он.
По его словам, несмотря на то, что ВС США убили нескольких лидеров, иранское правительство продолжает прочно удерживать свои позиции. Иран в последние дни продемонстрировал, что его ракеты по-прежнему обладают всеми возможностями, а военно-морской флот не претерпел изменений. Скоростные катера, беспилотные лодки и подводные силы в основном остались нетронутыми, подчеркнул Дэвис.
"А заявления Трампа о планах разбомбить Тегеран и вернуть его во времена каменного века лишь демонстрируют непонимание им важных вещей. У нас недостаточно боеприпасов, чтобы бомбить страну, которая настолько обширна. Попытка сделать это лишь укрепит решимость иранского народа", — заключил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики
Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".