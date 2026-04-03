18:52 03.04.2026
В Иране призвали Италию выступить против операции США и Израиля
Посольство Ирана в Риме на фоне сообщений о визите премьера Италии Джорджи Мелони на Ближний Восток призвало итальянские власти выступить против нарушения США и
2026-04-03T18:52:00+03:00
В мире, Иран, США, Италия, Джорджа Мелони
Иран призвал Италию осудить нарушения международного права США и Израилем

Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Посольство Ирана в Риме на фоне сообщений о визите премьера Италии Джорджи Мелони на Ближний Восток призвало итальянские власти выступить против нарушения США и Израилем международного права.
Ранее источники в правительстве Италии сообщили журналистам, что Мелони в пятницу прибыла в Джидду в Саудовской Аравии в рамках необъявленного визита, который будет включать Катар и ОАЭ. Согласно этой информации, поездка Мелони продлится два дня и станет первым визитом западного лидера с момента начала операции США и Израиля против Ирана. Премьер встретится с лидерами стран Персидского залива.
"Прежде чем говорить об открытии Ормузского пролива, Италия должна решительно противостоять очевидному нарушению международного права американо-сионистскими агрессорами! Отсутствие безопасности в Ормузском проливе является прямым результатом агрессии США и сионистского режима, а не законной обороны Ирана. Если вас беспокоит глобальный кризис в области энергоресурсов и удобрений, принудьте агрессоров полностью и окончательно положить конец войне, чтобы в регион могла вернуться стабильность", - говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
